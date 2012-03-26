НАТО пригласит Януковича на саммит Альянса

НАТО пригласит Президента Украины Викора Януковича принять участие в саммите Альянса в Чикаго.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе видео-моста Москва - Брюссель сообщил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Я ожидаю, что сотрудничество (Украина – НАТО) будет развиваться в следующие годы, и украинский Президент будет приглашен в Чикаго в качестве стороны, входящей в коалиционные силы в Афганистане», - сказал А. Фог Расмуссен.

Он отметил, что В.Янукович будет приглашен для обсуждения ситуации в Афганистане.

Генсек подчеркнул, что между НАТО и Украиной складывается «замечательное сотрудничество», и Альянс уважает заявление Украины о ее внеблоковой политике. По словам А. Фог Расмуссена, сотрудничество развивается в рамках Комиссии Украина – НАТО.