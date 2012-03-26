Янукович отбыл в Сеул

Президент Украины Виктор Янукович отбыл с рабочим визитом в Республику Корея.

В Сеуле глава государства примет участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности, сообщает пресс-служба Президента.

Во время саммита В.ЯНУКОВИЧ проинформирует мировое сообщество о полном выполнении Украиной обязательств избавиться до 2012 года от запасов высокообогащенного урана, которые наше государство взяло на себя во время Вашингтонского саммита по ядерной безопасности в апреле 2010 года.

Принять участие в Сеульском саммите приглашены главы государств и правительств, высокопоставленные должностные лица из 53 стран мира, представители ООН, Европейского Союза, МАГАТЭ и Интерпола.

В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч Президента Украины, в том числе с руководством Республики Корея, с Генеральным секретарем ООН, главами делегаций других стран и международных организаций, в частности США и ЕС.

Первый Саммит по ядерной безопасности состоялся в апреле 2010 года в Вашингтоне при участии лидеров 47 стран и ведущих международных организаций. По его результатам было принято коммюнике, в котором лидеры стран-участниц поддержали инициативу Президента США относительно совместной выработки ряда конкретных шагов по гарантирования безопасности чувствительными ядерных материалов до 2014 года, а также договорились крепить сотрудничество в сфере нераспространения. В коммюнике отмечалось, что режим ядерной безопасности не должен нарушать права государств на использование атомной энергии в мирных целях.

Главной целью второго саммита в Сеуле станет обсуждение путей уменьшения угрозы ядерного терроризма в контексте реализации положений коммюнике и плана действий Вашингтонского саммита.

Основная задача Сеульского форума – добиться максимального уменьшения угрозы ядерного терроризма путем обеспечения надежного контроля над чувствительными материалами, которые могут быть использованы для производства ядерных взрывных устройств без переработки и дополнительного обогащения.

Страны-участницы будут иметь возможность представить Национальные доклады по реализации мероприятий, предусмотренных Рабочим планом Вашингтонского саммита.

Национальный доклад Украины подготовлен в соответствии с Указом Президента от 15 ноября 2010 года «О национальном плане по реализации рабочего плана Вашингтонского саммита по ядерной безопасности на 2010-2012 гг.».

По результатам работы Сеульского саммита планируется принять коммюнике, в котором будут зафиксированы политические намерения государств-участников прилагать усилия с целью преодоления угрозы ядерного терроризма и усиления физической защиты собственных ядерных материалов.