Литвин сомневается, что в Украине введут второй государственный язык

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается в возможности введения в Украине второго государственного языка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом спикер парламента заявил сегодня, отвечая на вопрос во время встречи с коллективом центральной районной больницы пгт Червоноармейск Житомирской области.

По словам В.ЛИТВИНА, двуязычность в Украине сложилась исторически, но при этом он отметил, что государственным языком нужно владеть, и подчеркнул важность всестороннего развития украинского языка, в частности, в информатике и в научной сфере.

По мнению руководителя парламента, местные органы власти должны обеспечивать возможность реализации культурных потребностей представителей всех национальностей, проживающих в регионе.

В то же время В.ЛИТВИН выразил сомнение в возможности введения в Украине второго государственного языка. Он объяснил, что речь идет о внесении изменений в Конституцию Украины – ее первый раздел, который гарантирует права и свободы человека, и внесение таких изменений возможно путем референдума.