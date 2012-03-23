Нардепы ждут под дверями Пшонки - он не принимает

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА отказывается встретиться с группой народных депутатов из фракции «БЮТ-Батьківщина», которые пришли в Генпрокуратуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом заявил народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, депутаты намерены передать письмо-обращение с требованием закрытия уголовного дела против экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

«Уже полчаса большая группа депутатов ожидает под приемной ПШОНКИ, и нас не хотят принимать», - сказал С.ВЛАСЕНКО, добавив, что в ведомствд пришли около 20 народных депутатов.

«Вместо этого к нам вышли КУЗЬМИН и БЛАЖИВСКИЙ (заместители генпрокурора Ренат КУЗЬМИН и Евгений БЛАЖИВСКИЙ - УНИАН) и сказали, что готовы встречаться только со мной», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Он также сообщил, что депутаты продолжают настаивать на встрече именно с В.ПШОНКОЙ.