ПАСЕ проверит, как Украина выполняет ее резолюции
22:06, 22 марта 2012Политика
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Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Майлис РЕПС и Мариэтта Де ПУРБЕ-ЛИНДЕН планируют посетить Украину 27-29 марта
Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Майлис РЕПС и Мариэтта Де ПУРБЕ-ЛИНДЕН планируют посетить Украину 27-29 марта.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.
Согласно сообщению, визит осуществляется для оценки выполнения Украиной резолюции ПАСЕ №1862 (2012) "Функционирование демократических институций в Украине", одобренной на январской сессии ПАСЕ в этом году.
По итогам визита содокладчики планируют дать пресс-конференцию в Киеве.
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