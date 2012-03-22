ПАСЕ проверит, как Украина выполняет ее резолюции

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Майлис РЕПС и Мариэтта Де ПУРБЕ-ЛИНДЕН планируют посетить Украину 27-29 марта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

Согласно сообщению, визит осуществляется для оценки выполнения Украиной резолюции ПАСЕ №1862 (2012) "Функционирование демократических институций в Украине", одобренной на январской сессии ПАСЕ в этом году.

По итогам визита содокладчики планируют дать пресс-конференцию в Киеве.