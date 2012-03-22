Судей уравняют в зарплатах с нардепами

В 2012 году средняя заработная плата украинских судей вырастет на 106,7% - с 6 тыс. 577 грн. (в 2011 г.) до 13 тыс. 592,5 грн., тогда как заработная плата других работников суда увеличится лишь на 9,4% - с 2 тыс. 287 грн. (в 2011 г.) до 2 тыс. 501,5 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник управления планово-финансовой деятельности и социального обеспечения Государственной судебной администрации Украины Зеновий ХОЛОДНЮК сообщил на заседании коллегии администрации.

Кроме того, по его словам, в 2012 году вдвое увеличивается зарплата председателей судов - с 7 тыс. 830 грн. до 15 тыс. 721,9 грн., заместителей председателей судов - с 7тыс. 190 грн. до 14 тыс. 293,9 грн.

Согласно представленной динамике средней зарплаты работников аппаратов судов, зарплата работников некоторых судов в 2012 году будет ниже, чем в 2011 году. В частности, средняя зарплата работников апелляционных хозяйственных судов уменьшиться с 3 тыс. 461 грн. до 2 тыс. 810 грн.

Зарплата работников других судебных инстанций в 2012 году увеличиться незначительно: в апелляционных админсудах - на 13 грн., в хозяйственных судах - на 36 грн., в местных судах - на 261 грн, в административных судах - на 348 грн.

Кроме того, З.ХОЛОДНЮК сообщил, что среднедневные поступления судебного сбора в Украине вдвое ниже от запланированного и составляют около 3,6 млн. грн. против запланированных 7,3 млн. грн.

Как сообщала Украинская правда минимальная зарплата для рядового депутата составляет 17 425 гривен. После отчисления налогов на руки народный избранец получает около 14 тысяч.