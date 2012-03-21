Брюссельский эксперт: Украина прекрасная страна, но без хозяина

Политический аналитик Европейского политического центра (Брюссель) Аманда ПОЛ призывает украинские власти отказаться от избирательного правосудия для налаживания отношений с ЕС.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ПОЛ, Украина является прекрасной, богатой природными ресурсами страной, однако “это все остается без хозяина”. Эксперт отметила, что в течение 20 лет украинская политическая элита не развивала страну, а враждовала между собой.

А.ПОЛ констатировала, что Украина имеет желание присоединиться к ЕС, но “слова расходятся с делами, и поэтому конкретного результата нет”. В то же время, по словам эксперта, ЕС не должен на 100% обвинять только Украину в отсутствии прогресса, а вместо этого предоставить ей четкую перспективу членства.

Она сказала, что несмотря на приложенные усилия переговоры о подписании соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС так и не доведены до конца. “Сейчас четко непонятно, будет ли парафировано и будет ли подписано соглашение об ассоциации”, – сказала А.ПОЛ.

Она заявила, что в Украине наблюдается “сползание” демократии, избирательное правосудие, признаками которого стали уголовные дела в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. По словам эксперта, этим бывшим высокопоставленным правительственным чиновникам следует предоставить возможность вернуться в политику и провести демократические выборы в октябре этого года.

А.ПОЛ заметила, что украинским властям необходимо бороться с “эпидемией коррупции”. По ее словам, все 27 стран ЕС внимательно за этим наблюдают. Также, по ее словам, Украине следует значительно повысить уровень главенства права, провести ряд реформ в разных сферах в ближайшее время.

“То, что произошло в Украине за последние 18 месяцев, – это позор”, – заявила А.ПОЛ. Она добавила, что Украина была “маяком демократии” на постсоветском пространстве и сейчас должна исправить сложившуюся ситуацию.