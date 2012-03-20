Власенко: если понадобится, Тимошенко припишут еще и убийство Кеннеди

Правоохранительные органы Украины не имеют юридических оснований для возбуждения по заключению парламентской Временной следственной комиссии нового уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова, где отбывает наказание Ю.ТИМОШЕНКО, заявил защитник экс-премьера, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, говоря о возможных юридических последствиях отчета ВСК ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

При этом адвокат, исходя их предыдущих решений судов и прокуратуры, не исключил такой возможности.

«В нашей стране может произойти все, что угодно. Юридических оснований для этого нет никаких, но мы видели абсурд во время рассмотрения «газового дела» в Печерском суде. Весь мир криком кричит, что это политизация нормальных решений премьер-министра, а ЯНУКОВИЧ говорит: «Нет, мы будем это решение выполнять».

В Украине существует группа людей, которые выполняют команды ЯНУКОВИЧА. Если завтра будет команда написать ТИМОШЕНКО приговор, что она убила президента Кеннеди, они это напишут, даже распишут, как Юлия Владимировна, будучи маленьким ребенком, переползла границу, чтобы убить президента Кеннеди. В Украине отсутствует независимая правоохранительная система, в Украине отсутствует независимая судебная система, по указанию ЯНУКОВИЧА они могут написать, что ТИМОШЕНКО распяла Христа, и они найдут свидетелей, которые это видели лично, и Инна Германовна (Инна БОГОСЛОВСКАЯ, председатель ВСК – УНИАН) подпишет отчет следственной комиссии, что она тоже при этом присутствовала», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат опроверг обвинение Ю.ТИМОШЕНКО в государственной измене, которую ей инкриминирует ВСК, и обратил внимание на предубежденность выводов парламентариев. «Все, что делала политик ТИМОШЕНКО, эта власть считает государственным преступлением потому, что у них другие ценности», - подсуммировал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, парламент принял к сведению соответствующий отчет ВСК ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

В отчете сказано, что Верховная Рада видит признаки уголовных преступлений и личную зависимость и заинтересованность бывшего главы правительства Ю.ТИМОШЕНКО во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Верховная Рада Украины отметила, что 17-19 января 2009 года во время проведения переговоров и подписания директив на заключение газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО скрыла от общества и власти факты существования долга ее частных компаний перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 405 311 181 долларов США и существования в Российской Федерации уголовного дела, по которому доказана ее вина в неоднократной даче взяток должностным лицам Министерства обороны Российской Федерации.

ВР считает, что эти обстоятельства бесспорно свидетельствуют о конфликте интересов и существенно повлияли на решение премьер-министра Украины в интересах иностранного государства.