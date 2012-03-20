Яцуба выкрутился: цены в Севастополе растут, так как на ЧФ - высокая зарплата

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА объясняет рост цен в городе присутствием российских военнослужащих с окладами, в несколько раз превышающими среднюю зарплату севастопольцев, а также притоком отдыхающих в летний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Севастопольской ГГА.

В частности, вчера на брифинге для журналистов председатель СГГА В.ЯЦУБА, комментируя приведенные журналом «Комментарии» итоги работы губернаторов Украины за 2011 год (согласно итогам, председатель Севастопольской ГГА Владимир ЯЦУБА в рейтинге занял 11-е место) в части, которая касается инфляционных процессов, отметил: «В одном из центральных журналов подвели итог по рейтингу губернаторов. Пишут, в городе у ЯЦУБЫ зарплаты не успевают за ценами. Оценки одинаковые, что в Кабинете министров, что у журналистов. Единственно, забывают, что значительная часть жителей Севастополя – российские военнослужащие, которые в последнее время получили серьезную прибавку в виде жалования…».

Он добавил, что это значительно отражается на покупательской способности жителей города, однако нигде при подсчетах данный факт не учитывается.

Выход в сложившейся ситуации в Севастопольской ГГА видят в дальнейшем наращивании «производства своих товаров и услуг», а также последовательном повышении доходов местных жителей.

Также несколько недель тому назад начальник управления промышленности, агропромышленного комплекса и инфраструктуры Севастопольской ГГА Олег КУЖМАН в эфире одного из местных телеканалов отмечал, что «гиперзавышенные цены на центральном рынке Севастополя рассчитаны на людей с повышенным уровнем зарплаты, включая жен высокооплачиваемых моряков российского Черноморского флота».

Как сообщалось, еженедельник «Комментарии» подвел итоги работы губернаторов Украины за 2011 год. Оценка производилась путем интегрирования 21 показателя. Среди них: динамика производства, торговли, строительства, объемы жилья, введенного в эксплуатацию, финансовая деятельность, инфляция, безработица, уровень заработной платы и другие макроэкономические показатели.

По сравнению с итогами предыдущего рейтинга («К:» №46 (289) от 2 декабря 2011 года) глава Севастополя В.ЯЦУБА поднялся с 16-го на 11-е место.