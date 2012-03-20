В МИД подозревают, что на их участок на Пейзажке претендуют «Рога и копыта»

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что территория на Пейзажной аллее должна получить статус сквера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы очень надеемся, что все эти шумные активисты, делая обвинения в адрес МИД, не будут забывать о решении двух принципиальных вопросов – уборке гаражей и предоставлении этой территории статуса сквера», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины придерживается принципиальной позиции, что на Пейзажной аллее должен быть сохранен сквер.

«МИД не имеет никаких намерений причинять каким-то образом вред этому скверу. МИД призывает общественность обратить внимание на гаражи с иномарками богачей, которые владеют этими гаражами незаконно», - добавил О.ВОЛОШИН.

Он отметил необходимость предоставления территории на Пейзажной аллее статуса сквера.

«Мы четко понимаем, что тот проект решения, который, например, сегодня есть в Киевсовете и который так пиарят на определенных интернет-ресурсах, предусматривает элементарно забрать участок у МИД. Следующее решение, мы убеждены, будет после выборов - предоставить этот участок какой-то компании «Рога и копыта» и там вместо сквера все ровно будет дом или расширен гаражный кооператив», - добавил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Высший административный суд Украины отменил решение Апелляционного админсуда о запрете строительства на Пейзажной аллее.

Таким образом, на месте сквера и детской площадки на Пейзажной аллее разрешено строительство многоэтажного дома по заказу МИД.

15 марта заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА заявила, что власти столицы предлагали МИД 10 земельных участков под застройку в качестве альтернативы Пейзажной аллее, но МИД от предложений отказалось.

Она сообщила, что столичные власти ищут другие варианты земельных участков и предлагают их МИД вместо Пейзажной аллеи.

В КГГА создана рабочая группа для переговоров с МИД о Пейзажной аллее.

Территория Пейзажной аллеи входит в буферную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Софии Киевской.