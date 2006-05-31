В Германии выпал снег

За два дня до наступления календарного лета в Баварии выпал снег, а Тюрингском лесу зафиксирована минусовая температура.

Последний раз подобный природный феномен наблюдался 40 лет назад, сообщила Немецкая метеорологическая служба.

Как передает РИА «Новости», по данным синоптиков, высота снежного покрова на Ридбергском перевале в Альгойе составила минувшей ночью 15 сантиметров.

По всей Баварии, как показали новостные телеканалы, дороги всю первую половину дня были покрыты "снежной кашей", как это бывает при оттепели.

Снег нарушил нормальный ритм жизни только на курортах Северного и Балтийского морей земли Шлезвиг-Гольштейн: припорошенные снегом пляжи сразу вымерли, опустели и открытые бассейны. Дождь и сильный ветер при дневной температуре всего в плюс 10 градусов по Цельсию загнал отдыхающих под крыши домов.