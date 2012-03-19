Россия будет тотально доминировать в ЕЭП

В наднациональном органе Единого экономического пространства – Евразийской экономической комиссии будут преобладать представители России.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава ЕЭК Виктор ХРИСТЕНКО сказал на заседании ЕврАзЭС в Москве.

«Уверен, что мы в течение ближайших двух месяцев сформируем костяк кадрового состава в соответствии с представленостью стран внутри этого профессионального состава. Напомню, что, по утвержденным документам, представленость на уровне 6% у Республики Беларусь, 10% - Республики Казахстан и 84% - РФ», - сказал В.ХРИСТЕНКО.

По его словам, объявлен конкурс на замещение около 350 вакансий в ЕЭК. На сегодняшний день на каждое место претендуют три человека.

В.ХРИСТЕНКО сообщил, что уже начато формирование рабочих органов ЕЭК.

По его словам, сейчас идет активное формирование консультативных комитетов, которые включают представителей национальных правительства.

Он напомнил, что ЕЭК работает с начала года и уже прошло два заседания совета комиссии.

По словам В.ХРИСТЕНКО, на заседаниях коллегии ЕЭК еженедельно обсуждаются вопросы таможенно-тарифного регулирования, введения мер защиты общего рынка и другие вопросы.

Он также сообщил, что правительство России завершает работу по подбору помещения для ЕЭК.