Тимошенко говорит, что от идей Януковича несет нафталином

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ перед выборами вспомнил о двуязычности, потому что ему просто ничего предложить людям.

Об этом заявила лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится в Качановской исправительной колонии, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Комментируя последнее заявление В.ЯНУКОВИЧА российскому агентству, что Украина в ближайшее время примет закон о двух государственных языках - украинском и русском, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Каждый раз накануне выборов В.ЯНУКОВИЧ достает эту идею из своей кладовой обещаний, отряхивает ее от нафталина и навязывает части страны. Я о двуязычности: «свежей», «новой», а главное – очень актуальной для современной Украины идее В.ЯНУКОВИЧА предоставить русскому языку статус второго государственного. Будто и нет в Украине других забот, будто все другие проблемы людей новой властью давно и качественно выполнены...»

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, очевидно, что очередное обещание В.ЯНУКОВИЧА свидетельствует лишь об одном – о приближении парламентских выборов, на которых команде «проффесионалов» будет просто ничего предложить людям. Именно поэтому в ход идет самый любимый прием политтехнологов: разругать людей, разделить народ, столкнуть лбами правобережную и левобережную Украину».

Лидер «Батьківщини» отмечает, что ей «чрезвычайно больно наблюдать из-за решеток Качановской колонии, что разменной монетой для обмана людей опять становится язык. Наш богатый, красивый, такой древний и такой современный, язык Тараса Шевченко и Лины Костенко, Ивана Франко и Юрия Андруховича… Язык, который является основой самоидентификации нации, тем цементом, который скрепляет всех людей в один-единый – украинский! – народ».

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась «ко всем патриотам, которых возмутила инициатива В.ЯНУКОВИЧА: вместе с моей политической командой делайте все, что вам под силу, чтобы растолковать людям, зачем эта власть оккупантов вбрасывает в общество идею двуязычности. Рассказывайте, что это искусственное раздувание несуществующей проблемы, предвыборное обещание, призванное вынудить людей обсуждать именно ее, а не мегакоррупцию во власти, развал экономики, обворовывание простых граждан, цинично использовав технологии в деликатном, чувствительном, а для многих из нас – святом вопросе языка».

По ее словам, «единственным утешением в этой ситуации для нас может быть лишь то, что хроническое невыполнение обещанного – это единственный пункт программы, который выполняется президентом и партией власти безукоризненно».