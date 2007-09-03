На дискотеку Тимошенко одела «латанные» джинсы (фоторепортаж)

На студенческую дискотеку в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" лидер БЮТ Юлия Тимошенко явилась без косы и в «латанных» джинсах.

Правда сама танцевать лидер оппозиции не рискнула. Вместо танцев Тимошенко предложила студентам «положиться на политическую силу, которую я возглавляю». Сайт БЮТ сообщает, что Тимошенко подписала очередное свое обязательство – на сей раз это – «Студенческий прорыв». И заявила собравшимся, что «стипендия - это не компенсация за одну дискотеку, а это нормальные деньги, которые должны получать люди, которые хотят нормально построить свою жизнь».

Фото Александра Прокопенко / УНИАН