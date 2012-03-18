Янукович спрашивает, почему Тимошенко его так ненавидит

У президента Украины нет права вмешиваться в ход судебного процесса по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС накануне визита в Москву.

«Я не имею права давать оценки, тем более вмешиваться в процесс…Что касается Юлии Владимировны, судебный процесс еще не завершен, впереди - кассационный суд, суд высшей инстанции. Какое решение примет этот суд мне сложно сказать», - сказал Президент.

«Что касается моих прав, которые предусмотрены сегодня Конституцией, например, по отношению к Юлии Владимировне, да и к другим людям, которые сегодня попали под суд, я всегда их буду использовать сполна, но тогда, когда уже будет закончен процесс, когда уже будут приняты решения соответствующие», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.

Он признал, что «то огромное давление, которое сегодня идет на систему правоохранительных органов, на следователей, на судей, конечно оно играет в определенной степени в пользу тех, кого сегодня обвиняют».

«Как только примем Уголовно-процессуальный кодекс, мы увидим, какие дела можно будет уже пересмотреть. Естественно, они будут пересматриваться. Мы сегодня пошли по пути гуманизации», - отметил Президент.

Что же касается личного отношения В.ЯНУКОВИЧА к Ю.ТИМОШЕНКО, то он сказал: «Вы поверьте, у меня никогда не было и нет ненависти вообще к человеку и к Юлии Владимировне».

«Меня поражает вот та ненависть и зло, которые сидят в ней и в некоторых ее, будем говорить, попутчиках или соратниках. Откуда столько ненависти и зла?» - задался вопросом президент Украины.