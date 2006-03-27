Ехануров отменил свою пресс-конференцию
01:45, 27 марта 2006Политика
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Вместо запланированной встречи с прессой в штабе начался концерт
Штаб "Нашей Украины" изменил работу своего пресс-центра и отменил пресс-конференцию первого номера Блока Юрия Еханурова, запланированную на час ночи.
Об этом "Украинской правде" сообщил работник пресс-службы штаба Игорь Колесников.
Вместе с тем он не смог ответить, с чем связано такое изменение работы штаба, отметив, что руководители ему не сообщили причин.
"Ехануров передо мной не отчитывается", - сказал он.
После брифинга около двенадцати ночи, руководитель штаба "Нашей Украины" Роман Бессмертный покинул штаб вместе с другими представителями Блока.
Вместо пресс-конференции Еханурова в штабе начался концерт.
Украинская правда
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