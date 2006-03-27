Ехануров отменил свою пресс-конференцию

Штаб "Нашей Украины" изменил работу своего пресс-центра и отменил пресс-конференцию первого номера Блока Юрия Еханурова, запланированную на час ночи.

Об этом "Украинской правде" сообщил работник пресс-службы штаба Игорь Колесников.

Вместе с тем он не смог ответить, с чем связано такое изменение работы штаба, отметив, что руководители ему не сообщили причин.

"Ехануров передо мной не отчитывается", - сказал он.

После брифинга около двенадцати ночи, руководитель штаба "Нашей Украины" Роман Бессмертный покинул штаб вместе с другими представителями Блока.

Вместо пресс-конференции Еханурова в штабе начался концерт.

Украинская правда