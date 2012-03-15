Герман придет в суд даже без повестки

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН пойдет в Высший административный суд, где сегодня в 11.00 начнется рассмотрение дела по иску донецкого адвоката Владимира ОЛЕНЦЕВИЧА о ее освобождении от должности, несмотря на то, что повестку она не получала.

Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН.

По ее словам, она хочет лично присутствовать на рассмотрении своего дела, поскольку убеждена в своей правоте.

Кроме того, А.ГЕРМАН выразила уверенность, что на ее стороне - все мыслящие и патриотически настроенные люди.

Как сообщал УНИАН, донецкий адвокат В.ОЛЕНЦЕВИЧ 27 февраля направил в Высший административный суд Украины иск к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ об освобождении А.ГЕРМАН от должности советника главы государства.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ в иске просил суд признать противоправной бездеятельность В.ЯНУКОВИЧА, которая «выражается в неосвобождении им А.ГЕРМАН от должности советника Президента – руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента за систематическую дискредитацию в глазах широкой мировой общественности как Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, так и Государства Украина».

По мнению В.ОЛЕНЦЕВИЧА, изложенной в тексте искового заявления, А.ГЕРМАН «распространяла отвратительную клевету на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и сознательно ложную информацию о своем влиянии на Президента...».

Аргументируя свою позицию, В.ОЛЕНЦЕВИЧ цитирует ряд публичных высказываний А.ГЕРМАН, в частности, во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 19 сентября 2011 года, когда А.ГЕРМАН, комментируя ситуацию с делом экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, заявила: «...Если бы я знала, кто принимал такое решение, я задушила бы его собственными руками».