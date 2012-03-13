Иващенко подозревает, что кто-то сильно нагрел руки на судебных экспертизах

Министерство обороны не имело права перечислять 130 тыс. грн. общественной организации за проведение судебных строительно-технической и товароведческой экспертиз относительно оценки имущества Феодосийского судномеханического завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил через своих адвокатов бывший в.и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, комментируя допрос 6 и 13 марта экспертов по делу относительно превышения им служебных обязанностей при подписании проекта плана санации ФСМЗ.

Как отметил в письме-комментарии В.ИВАЩЕНКО, в ходе допросов сторона обвинения категорически была против выяснения вопроса стоимости этой экспертизы, оплаты за выполненные работы – кем и кому они проводились, какой была смета, план работы, распределение обязанностей между экспертами, наличие договора на проведение робот, акта их выполнения.

«На эти вопросы ответа получено не было. Однако такая позиция представителей Генпрокуратуры становится вполне понятной после ознакомления с некоторыми документами», - отметил в своем комментарии В.ИВАЩЕНКО.

При этом он объяснил, что согласно постановлению следователя, проведение экспертизы было поручено в августе 2010 года Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД.

Однако еще до завершения экспертизы, как отмечает В.ИВАЩЕНКО, 19 сентября 2010 года тогдашний заместитель генпрокурора Виталий ЩОТКИН запросил у Минобороны выделение 130 тыс. грн. на финансирование экспертизы, а уже через три дня указанная сумма была перечислена военной прокуратуре Киевского гарнизона, которая заключила договор на проведение экспертизы с общественной организацией «Всеукраинский союз экспертов-оценщиков».

После этого, продолжает В.ИВАЩЕНКО, 1 ноября 2010 года председатель правления киевской областной организации указанного союза отчиталась, что все, ровно 130 тыс. грн. были потрачены на проведение указанной судебной экспертизы.

По словам В.ИВАЩЕНКО, ранееше, во время предварительного рассмотрения его дела, Печерский районный суд Киева отказался вытребовать по непонятным причинам и приобщить к делу документы, связанные с финансированием экспертизы.

«Таким образом, если учитывать позицию в суде Генпрокуратуры и позицию самого суда, создается впечатление, что кое-кто хочет скрыть лиц и способ использования бюджетных средств, поскольку в действиях определенных должностных лиц невооруженным глазом прослеживаются по меньшей мере признаки коррупции», - отметил В.ИВАЩЕНКО.