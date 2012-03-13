Кличко не дали встретиться со студентами: начался ремонт зала

Лидеру партии «УДАР» Виталию КЛИЧКО немотивированно отказали во встрече со студентами Днепропетровского государственного университета имени О.Гончара и Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «УДАР», переданному УНИАН.

По данным пресс-службы, на этой неделе братья КЛИЧКО в рамках всеукраинской презентации фильма-биографии «Кличко. История одной мечты» вместе с автором фильма, немецким режиссером Себастьяном ДЕНХАРДТОМ планируют побывать в Днепропетровске, Тернополе и Одессе.

Как говорится в сообщении, Днепропетровский университет железнодорожного транспорта сам сначала выступил с инициативой организации встречи с лидером «УДАРа». Сегодня же офис Виталия КЛИЧКО получил отказ с мотивацией, что в университете начали ремонт актового зала.

Относительно ДНУ им. О.Гончара, то его руководство даже отказывается предоставить письменный ответ с мотивацией отказа во встрече молодежи с В.КЛИЧКО, отмечает пресс-служба.

В партии «УДАР» считают «политически мотивированным» отказ руководства указанных вузов в предоставлении помещений для встречи Виталия КЛИЧКО со студентами. «Ежедневно мы видим в медиа информацию о встречах студентов с представителями власти. Члены Партии регионов не имеют никакой проблемы с организацией любых мероприятий в студенческих аудиториях», – отмечают в «УДАРе».

В.КЛИЧКО возмущен тем, что в канун выборов власть навязывает руководителям вузов список «разрешенных персон для встреч со студентами и запрещенных политиков-оппозиционеров».

По информации пресс-службы, В.КЛИЧКО направил официальное обращение в Министерство образования Украины с требованием объяснить выборочный подход руководителей вузов относительно предоставления возможности для встречи молодежи с публичными лицами.