Янукович хочет чаще встречаться с лидерами фракций, оппозиционных тоже

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает правительство активнее сотрудничать с Верховной Радой в вопросах принятия важных для страны законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и группы «Реформы ради будущего».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, правительство должно в случае необходимости в канун рассмотрения тех или других законопроектов встречаться с фракциями и обсуждать проекты.

Он также подчеркнул необходимость возобновить свои традиционные встречи с лидерами фракций, в том числе оппозиционных, с тем, чтобы иметь обратную связь.

В свою очередь В.ЛИТВИН подчеркнул важность подобных встреч. По его словам, в свете предвыборной кампании, которая начинается, очень важно удержать в парламенте конструктивное и рабочее настроение.

«Было бы хорошо, если бы Кабинет министров реализовал Вашу идею о встречах с фракциями», - сказал В.ЛИТВИН, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ. Он считает, что подобные встречи могли бы снимать много недоразумений.