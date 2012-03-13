Попов вывел формулу успеха для столицы

Амбиции Киева станут реальностью лишь при условии оптимального кадрового обеспечения. Именно поэтому учебные заведения столицы, и прежде всего профессионально-технические, должны адаптироваться не только к требованиям времени и инновационных технологий, но и к стратегическим направлениям развития города. Об этом во время совместного заседания Межотраслевого совета по профессионально-техническому образованию и представителей организаций работодателей заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Приняв Стратегию развития Киева, мы задекларировали основные направления прогресса столичной экономики. То есть уже сейчас понимаем, в каких именно рабочих будет нуждаться Киев в будущем. Мы ставим целью строить 2 миллиона квадратных метров жилья в год, а значит городу будут нужны строители и рабочие смежных со строительством отраслей. Мы говорим «да» ІТ-технологиям, а это значит, что нам будут нужны ІТ-специалисты. Готовить их нужно уже сегодня. Фактически необходимо наложить Стратегию развития на потенциал учебных заведений Киева, и это наша формула успеха», - цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

Одновременно, как отметил председатель КГГА, каждый выпускник столичного учебного заведения должен быть уверен, что найдет достойную работу именно в Киеве. А местный работодатель - что учебные заведения подготовят нужных ему специалистов, разбирающихся в современных производственных технологиях. Поэтому принципиальной позицией профтехобразования должно стать постоянное и эффективное сотрудничество учебных заведений с работодателями столицы.

«Сегодня в Киеве начались системные реформы во многих ключевых сферах городской жизни. Качественных изменений требует и профессионально-техническое образование. Это важная составляющая проекта стандарта столичного образования, который сейчас проходит обсуждение в профессиональных коллективах. Главной задачей является приведение объемов и направлений подготовки рабочих кадров к реальным потребностям столичного рынка труда и формирования соответствующего регионального заказа. Современные условия развития экономики требуют усилить взаимодействие местных органов исполнительной власти, работодателей и профессионально-технических учебных заведений в решении вопросов инновационного развития профтехобразования», - подчеркнул Александр Попов.