Янукович встретится с Бердымухамедовым

08:55, 13 марта 2012
Политика
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Продолжается двухдневный визит Президента Туркменистана

Виктор Янукович и Гурбангулы Бердымухамедов после подписания договоров. Ашхабад, 12 сентября
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