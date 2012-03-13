Томенко: политика одного украиноеда становится политикой власти украиноедов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает «украиноедство» в нынешней гуманитарной политике.

Об этом он сказал на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что еще недавно представители Администрации Президента говорили о том, что политика Президента, чиновников и всей власти является патриотической за исключением одного министра – министра образования и науки, молодежи и спорта, политику которого не без основания руководители АП называли украиноедской.

В то же время вице-спикер отметил, что последние заявления В.ЯНУКОВИЧА, в которых он обосновал необходимость дальнейшей работы Дмитрия ТАБАЧНИКА в должности министра, ссылаясь на тайный опрос, согласно которому последний имеет высокую поддержку и доверие, вызывают, как минимум, два вопроса.

«Первый вопрос: если Президент поддерживает такую политику, то он несет за нее ответственность, и тогда политика одного украиноеда становится политикой власти украиноедов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

«И второй вопрос касается того, среди кого проводили вышеупомянутый опрос: среди членов российского правительства, русской церкви или российского ФСБ, поскольку общеизвестное критическое отношение украинских граждан к деятельности нынешнего министра образования и науки, молодежи и спорта», - добавил Н.ТОМЕНКО.