Ефремов: оппозиция слаба и потому вынуждена хамить

Народный депутат, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что язык ультиматума неприемлем для организации встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, так он прокомментировал отказ оппозиционных фракций НУ-НС и “БЮТ-“Батьківщина” принимать участие в завтрашней встрече В.ЯНУКОВИЧА с руководством парламента и лидерами депутатских фракций.

«Президент открыт для диалога со всеми политическими силами. В том числе – для встречи с оппозицией. Он готов слушать и слышать мнения многочисленных лидеров оппозиции, работать над конструктивными предложениями, направленными на развитие страны и общества», – сказал депутат.

По его словам, Глава государства предложил формат, наиболее удобный для принятия решений совместными усилиями власти и оппозиции, – встречи с руководством парламента, в том числе, и с лидерами оппозиционных фракций.

«Оппозиция настаивает на праве «эксклюзивной встречи», забывая, что они находятся не в той ситуации, когда могут навязывать свои условия. Когда В.ЯНУКОВИЧ и возглавляемая им Партия регионов находились в оппозиции, мы представляли реальную силу. Ни одно стратегически важное решение не могло быть принято без учета нашего мнения. Тогда и президент ЮЩЕНКО, и премьер ТИМОШЕНКО приглашали Виктора ЯНУКОВИЧА на встречи», – заявил А.ЕФРЕМОВ.

Отказ оппозиционеров от участия во встрече с Президентом он считает «путем в никуда». «Сейчас оппозиция слаба и раздроблена. Она не представляет ту силу, которая может диктовать условия. Они сами чувствуют это, а потому вынуждены хамить, таким образом привлекая к себе внимание прессы. Но это путь в никуда», – сказал политик.

«Нынешние оппозиционеры ошибочно считают, что Президент будет ждать их у красной дорожки с оркестром и цветами под прицелами телекамер. Так не будет. Президент предложил свой формат встречи. И если бы оппозиция была на самом деле заинтересована во встрече, то не упустила бы эту возможность», - считает народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, пресс-служба Президента проинформировала, что на 13 марта, на 14.30 запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, его заместителями и лидерами парламентских фракций, в частности, оппозиционных. Соответствующие приглашения были разосланы Администрацией Президента сегодня.

Во время разговора будет обсуждаться пакет вопросов, в том числе те, которые были затронуты в обращении к главе государства от Андрея КОЖЕМЯКИНА и Николая МАРТЫНЕНКО от 21 февраля.

Лидеры оппозиционных фракций НУ-НС и “БЮТ-“Батьківщина” Н.МАРТЫНЕНКО и А.КОЖЕМЯКИН в совместном заявлении отметили, что готовы обсудить актуальные политические и социально-экономические вопросы только с Президентом и не собираются принимать участие в завтрашней встрече В.ЯНУКОВИЧА с его «сателлитами из парламентского большинства».