Доний: Порошенко сознательно толкают под танк

Народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Олесь ДОНИЙ считает, что после заявлений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно его социальных инициатив будет тяжело найти желающих на должность министра экономики.

Об этом он пишет на своей странице в «Фейсбук».

«Говорить сегодня о социальных инициативах, которые станут ярмом для нашей экономики, это не только популистская предвыборная прихоть, но и довольно некорректное поведение по отношению к Петру ПОРОШЕНКО как кандидату на должность министра экономики. Ведь именно ему придется разгребать эти «горе-инициативы». Именно поэтому власть и Президент так стремятся привлечь в правительство П.ПОРОШЕНКО, - пишет депутат. - Они сознательно толкают его под танк, надеясь повесить на него все свои прихоти, не понимая, что отношения нужно строить на доверии, а не покупать».

О.ДОНИЙ уверен, что «прагматичное и профессиональное отношение П.ПОРОШЕНКО к экономическим процессам, которые сегодня происходят в государстве, является первопричиной паузы, которую он взял для принятия решения. Он человек, который достиг реальных результатов и который знает цену профессиональной репутации, поэтому взвешивает все «за» и «против».

«Для меня, как оппозиционера, желательно, чтобы такой тяжеловес как П.ПОРОШЕНКО в эту власть не входил, но я знаю его как человека, для которого судьба государственной экономики не безразлична...», - отметил О.ДОНИЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам, что ожидает представление о назначении П.ПОРОШЕНКО министром экономики.

Президент отметил, что принял для себя решение, но ждет представления от Кабинета министров, которое, по его информации, уже готово, но еще не передано.

Он сказал, что не будет скрывать свое решение и оно заключается в том, что Президент хотел бы видеть в должности министра экономики П.ПОРОШЕНКО. «Я имел обстоятельный разговор с П.ПОРОШЕНКО, и его настроение, и его предложения, которые я от него услышал, меня полностью устраивают. Поэтому бы я хотел, чтобы он работал», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.

Как сообщила первый заместитель Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге 12 марта, на реализацию инициатив Президента в текущем году нужно около 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.