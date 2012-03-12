Продюсер запрещенного фильма говорит, что посла РФ в Украине водили за нос

Российские дипломаты выясняют причины запрета показа в Украине российского фильма «Август. Восьмого».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом продюсер картины Федор БОНДАРЧУК сказал в эфире российского канала «Вести 24».

«Я знаю, что точно никаких там каких-то страшных указаний не прокатывать картину не было, потому что я, по-моему, звонил всем, и все наши товарищи звонили, и (Михаил) ЗУРАБОВ, посол наш в Украине, занимался этим каждый день, и его водили за нос каждый день», - сказал он.

«Это вот такая вот, знаете, отличная чиновничья возня, когда все боятся на себя брать ответственность за показ картины, которую даже никто не видел. Ее толком не видели те люди, которые должны на себя взять ответственность. Ответственность за что? За показ картины, которую могут смотреть дети, и в которой нет никаких разжиганий национальной розни? Просто возьмите и посмотрите эту картину», - добавил Ф.БОНДАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 11 марта российский фильм "Август. Восьмого", повествующий о боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года, снят с проката в Украине.

В свою очередь Минкультуры Украины пока официально не подтвердило и не опровергло эту информацию (8-11 марта в Украине выходные).

«Фильм снят с проката», - сказал агентству отвечающий за бронирование билетов сотрудник кинотеатра, где он должен был демонстрироваться в воскресенье.

Фильм Джаника ФАЙЗИЕВА "Август. Восьмого" - история про девушку, которая хочет забрать сына от бабушки и неожиданно оказывается в эпицентре боевых действий в Южной Осетии в 2008 году.

В начале августа 2008 года произошла война между Россией и Грузией, в результате которой Россия фактически оккупировала два региона Грузии – Абхазию и Северную Осетию, - признав независимость этих самопровозглашенных республик.