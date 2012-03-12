Свободный киевский молодёжный Форум
В среду, 14 марта, в Киеве, в Доме профсоюзов (Майдан Незалежности, 2), при поддержке общественной организации «Киевский форум» состоится свободный молодёжный Форум на тему: «Молодёжь столицы: реалии сегодняшнего дня, перспективы завтрашнего дня». Для участия в Форуме приглашены:
Для участия в Форуме приглашены:
Дмитрий ТАБАЧНИК – министр образования и науки, молодёжи и спорта Украины;
Максим ЛУЦКИЙ – Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;
Леся ОРОБЕЦ – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;
Юрий МИРОШНИЧЕНКО – представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины;
Станислав НИКОЛАЕНКО – министр образования и науки Украины (2005–2007 гг.)
Михаил ЗГУРОВСКИЙ – ректор НТУУ «Киевский политехнический институт»;
Леонид РЫСУХИН – председатель правления Государственного фонда содействия молодёжному жилищному строительству;
лидеры студенческого самоуправления г. Киева, представители общественных организаций.
На Форуме будут освещены вопросы, волнуюobt современную молодёжь и студенчество:
Высшее образование – знания и квалификация или получение «корочки»?
Первое рабочее место – почему не работает механизм?
Жильё для молодёжи – насколько это реально?
Когда прекратят принудительный призыв и создадут профессиональную армию?
Студенческое самоуправление, когда у студентов будут реальные права?
По результатам обсуждения планируется принять открытые обращения к Верховной Раде Украины и Президенту Украины.
Формат проведения Форума – живая дискуссия.
Ведущая и модератор Форума – Рена НАЗАРОВА.
Время проведения Форума - с 18.30 до 20.30.
Начало онлайн-трансляции Форума в Интернете 14 марта, в 18:30 на сайте: www.go.kiev-forum.org Организационный координатор Форума – Роман ГОЛОВНЯ (063)747-78-74, go.kyiv.forum@gmail.com
Организационный координатор Форума – Роман ГОЛОВНЯ (063)747-78-74, go.kyiv.forum@gmail.com