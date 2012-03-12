Свободный киевский молодёжный Форум

В среду, 14 марта, в Киеве, в Доме профсоюзов (Майдан Незалежности, 2), при поддержке общественной организации «Киевский форум» состоится свободный молодёжный Форум на тему: «Молодёжь столицы: реалии сегодняшнего дня, перспективы завтрашнего дня». Для участия в Форуме приглашены:

Дмитрий ТАБАЧНИК – министр образования и науки, молодёжи и спорта Украины;

Максим ЛУЦКИЙ – Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;

Леся ОРОБЕЦ – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;

Юрий МИРОШНИЧЕНКО – представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины;

Станислав НИКОЛАЕНКО – министр образования и науки Украины (2005–2007 гг.)

Михаил ЗГУРОВСКИЙ – ректор НТУУ «Киевский политехнический институт»;

Леонид РЫСУХИН – председатель правления Государственного фонда содействия молодёжному жилищному строительству;

лидеры студенческого самоуправления г. Киева, представители общественных организаций.

На Форуме будут освещены вопросы, волнуюobt современную молодёжь и студенчество:

Высшее образование – знания и квалификация или получение «корочки»?

Первое рабочее место – почему не работает механизм?

Жильё для молодёжи – насколько это реально?

Когда прекратят принудительный призыв и создадут профессиональную армию?

Студенческое самоуправление, когда у студентов будут реальные права?

По результатам обсуждения планируется принять открытые обращения к Верховной Раде Украины и Президенту Украины.

Формат проведения Форума – живая дискуссия.

Ведущая и модератор Форума – Рена НАЗАРОВА.

Время проведения Форума - с 18.30 до 20.30.