Грищенко: в ЕС всегда найдется «страна N», которая будет нас блокировать

Украине в вопросе приближения к европейским стандартам необходимо брать пример с Польши и Турции.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Свою позицию он объясняет тем, что польская модель сводится к тому, что государство декларирует политику реформ по европейскому образцу, мобилизует национальный ресурс и осуществляет эти реформы, получая на каждом из этих шагов щедрую поддержку Евросоюза, а турецкая модель сводится к тому же самому, только поддержка ЕС уже не является решающим моментом.

По словам К.ГРИЩЕНКО, польская модель - это осуществление модернизации по критериям Евросоюза в процессе приобретения членства в ЕС, а турецкая - модернизация по критериям ЕС в условиях неопределенности относительно будущего членства.

«При условиях, в которые мы поставлены, Украине нужна европейская политика, близкая к польской, еще более близкая - к турецкой, но все же с выраженной украинской спецификой», - отмечает министр.

При этом он обращает внимание на то, что специфика заключается в том, что вступление Украины в Евросоюз остается целью, которая зависит от ряда объективных составляющих европейского развития.

«Соответственно, поскольку модернизация Украины по европейским критериям зависит от нас самих, а евроинтеграция - и от нас самих, и от других, то и ударение нужно делать в первую очередь на модернизации и только во вторую - на евроинтеграции», - пишет К.ГРИЩЕНКО.

«На пути нашей евроинтеграции не будет ни щедрых субсидий, ни эйфорических политических заявлений, ни, тем более, консенсуса. Какими бы не были наши успехи, в ЕС всегда найдется „страна N“ (часто можно даже догадаться, какая именно), которая будет блокировать нас из собственных эгоистичных рассуждений. Будут ситуации, когда то, что выдавалось нашим предшественникам авансом, нам придется „выгрызать“. Новая Европа будет более эгоистичной. В ней будут ситуации, когда даже выраженно проевропейская Украина не будет иметь влиятельных «адвокатов», - отмечает К.ГРИЩЕНКО.