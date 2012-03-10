Председатель Европарламента: Украина играет в регионе Черного моря ключевую роль

Председатель Европарламента Мартин ШУЛЬЦ называет отношения с Украиной очень важными для ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом М.ШУЛЬЦ сказал во время встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) во главе с секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКО.

“Глубокое и всестороннее торговое соглашение между ЕС и Украиной в рамках соглашения об ассоциации является для нас очень важным пунктом, как с экономической точки зрения, так и со стратегической точки зрения, и с точки зрения поставок энергетических ресурсов в ЕС”, - сказал он.

“В нашей политике соседства Украина играет в регионе Черного моря ключевую роль, это действительно стратегический партнер для ЕС, и таким образом, кроме вопросов о делах Юлии ТИМОШЕНКО и других делах, сотрудничество между нами и Украиной является очень важным, и у нас действительно огромные намерения для сотрудничества между вашей страной и ЕС”, - добавил М.ШУЛЬЦ.

При этом он отметил, что в Европейском парламенте постоянно раздаются призывы к представителям различных политических групп как можно больше усиливать сотрудничество с депутатами Верховной Рады Украины.

Председатель Европарламента также выразил надежду на то, что следующие парламентские выборы в Украине будут отвечать международным стандартам демократических выборов.

“Когда мы смотрим на парламентские выборы, мы надеемся, что они будут открытыми, честными, свободными, и лучше, чем у ваших соседей. Представители Европейского парламента будут принимать участие в наблюдении за выборами в составе делегации, которая будет направлена в Украину”, - сказал М.ШУЛЬЦ.

При этом он выразил надежду на то, что дальнейшее развитие ситуации в Украине будет проходить в рамках плюралистической, смешанной президентско-парламентской демократии.

“По нашему мнению, это – лучший путь для Украины”, - подчеркнул он.