Янукович обещает ипотеку под 2-3% уже с мая

В Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины в ходе расширенного заседания Кабинета министров.

«С мая начнет работать государственная ипотека – программа кредитования под жилищное строительство. Стоимость кредита для людей будет составлять не более 2-3%. Остальное компенсирует банкам государство. Сроки таких кредитов будут рассчитаны на 10-15 лет», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что реализация данной программы позволит «загрузить» строительные компании, поднять уровень производства строительных материалов, увеличить спрос на украинскую металлопродукцию на внутреннем рынке.

Кроме того, программа обеспечения граждан доступным жильем будет способствовать экономическому развитию государства.