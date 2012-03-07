Янукович обещает до конца года выплатить «Юлину тысячу»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что такими выплатами правительство Николая АЗАРОВА выполнит обещание, данное прежним правительством.

«Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам. Прежнее правительство остановило программу возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка, но осталось большое количество граждан, которые не смогли получить обещанные компенсации в 1 тыс. грн. К таким гражданам относится больше 6 млн. Государство должно выполнять свои обязательства, поэтому, начиная с 1 июня и до конца этого года, эта часть долга должна быть возвращена», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он поручил правительству тщательно проработать вопрос по компенсации выплат и обеспечить порядок их проведения.

«Чтобы не было очередей, столпотворений, которые были в 2008 году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он возложил ответственность за возмещение компенсации на премьер-министра, вице-премьер-министра по социальным вопросам и главу Нацбанка.

«За это будет нести ответственность, личную ответственность премьер-министр вместе с вице-премьер-министром по социальным вопросам и руководитель Центрального банка. Имейте это в виду», - сказал он.

Справка УНИАН. Стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах: облигации Государственной целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР - определены Законом Украины “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.

По данным Министерства финансов, компенсация обесцененных вкладов советского Сбербанка будет возобновлена в случае наличия дополнительных средств в государственном бюджете. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» расходы на компенсацию гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, не были предусмотрены.