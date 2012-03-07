Клюев считает абсурдным отказ оппозиции

Только через конструктивный диалог власти и оппозиции, с учетом мнений различных общественных и социальных групп, можно повысить эффективность реформ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя нежелание оппозиционных политических сил принимать участие в работе Конституционной ассамблеи.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО, по его словам, Основной Закон должен обеспечивать развитие страны и отвечать новым приоритетам. А.КЛЮЕВ напомнил, что такие рекомендации дали Украине и Венецианская комиссия, и Парламентская ассамблея Совета Европы.

«Приятно отмечать, что необходимость создания подобной общественной площадки понимают и в ПАСЕ, и этот факт особенно четко отражает абсурдность поведения представителей украинской оппозиции, которые отказалась принимать участие в работе Конституционной Ассамблеи», - сказал Секретарь СНБО Украине.

Он призвал все политические силы все же принять участие в работе над совершенствованием Конституции Украины.

По его мнению, украинская власть должна значительно шире вовлекать в разработку своей политики альтернативные мнения, в том числе, ученых и независимых экспертов. Именно такая идея содержится и в создании Конституционной ассамблеи, сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2012 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “Вопросы формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи”.

Данным указом одобрена “подготовленная на основе наработок научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи и рекомендаций Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Концепция формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи”.

В соответствии с указом, до 16 апреля 2012 года должны быть поданы предложения относительно кандидатур в персональный состав Конституционной ассамблеи.

30 января народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что участники Комитета сопротивления диктатуре решили не принимать участие в Конституционной ассамблее, созданной указом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Он отметил, что Конституционная ассамблея должна быть создана в парламенте, «а Президент Украины должен там быть в качестве одного из членов Конституционной ассамблеи».