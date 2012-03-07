Как попасть к Тимошенко без бюрократии?

07:29, 07 марта 2012
Политика
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Омбудсмен не знает, но надеется

Нина Карпачева

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА надеется на уменьшение бюрократических препятствий при организации следующих международных медицинских обследований экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА сообщила на брифинге журналистам.

Она высказала мнение, что в случае проведения следующих обследований состояния здоровья заключенной Ю.ТИМОШЕНКО с участием иностранных врачей, эти процедуры должны проходить с меньшими бюрократическими препятствиями. «Я надеюсь, что это будет более открыто, более по-граждански», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

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