Как попасть к Тимошенко без бюрократии?

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА надеется на уменьшение бюрократических препятствий при организации следующих международных медицинских обследований экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА сообщила на брифинге журналистам.

Она высказала мнение, что в случае проведения следующих обследований состояния здоровья заключенной Ю.ТИМОШЕНКО с участием иностранных врачей, эти процедуры должны проходить с меньшими бюрократическими препятствиями. «Я надеюсь, что это будет более открыто, более по-граждански», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.