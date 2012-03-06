Литвин: мы все должны работать, чтобы женщины не были одинокими

Председатель Верховной Рады Украины призывает всегда внимательно и с уважением относиться к женщинам. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады

Выступая на торжественном собрании по случаю 8 марта в Барановке Житомирской области, В.Литвин отметил важность уважения ближних людей — матерей, жен, дочек. «Больше всего песен в Украине - о матери, что является свидетельством того, что мать для каждого является самой родной, самой сильной и самой мудрой женщиной», - сказал он.

Необходимо, чтобы каждая женщина не была одинокой, отметил В.Литвин. По его словам, «необходимо поддержать, окружить вниманием женщин, в силу различных жизненных обстоятельств оставшихся наедине со своими проблемами». «Мы все должны сообща работать над этим», — добавил он.

Поздравляя женщин с праздником 8 марта, В.Литвин сказал, что это праздник «должен быть хотя бы лет пять 365 раз в году». По убеждению руководителя парламента, «когда люди поддерживают друг друга, видят друг в друге позитив, тогда все периоды жизни человека счастливые, тогда и общество двигается вперед». «Я убежден, что именно на этом держится мир», - подытожил он.

В.Литвин вручил удостоверения о присвоении почетного звания «Мать-героиня» четырем женщинам. Еще 46 женщин - тружениц Житомирщины получили от руководителя парламента ценные подарки. В этот же день В.Литвин провел встречу с председателями районных женских советов.