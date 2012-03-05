Могилев пообещал выгонять «присосков»

Сотрудники земельных комитетов, которые устраивают бумажную волокиту или игнорируют обращения жителей Крыма, желающих оформить земельный участок, будут наказаны - вплоть до увольнения с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ сегодня на заседании коллегии Республиканского комитета по земельным ресурсам.

«Земельная сфера после проблем ЖКХ волнует людей больше всего. Чиновники должны понимать: земля - не их собственность, а собственность государства и людей, поэтому, будьте добры, эту собственность им отдавайте», - сказал крымский премьер.

А.МОГИЛЕВ заявил, что в Крыму нужно бороться с фактами, когда люди годами обращаются в различные инстанции и не могут получить бумаги для оформления земли.

«Тот, кто не будет этого понимать, работать не будет... Задача одна - обеспечить желание людей получить тот или иной земельный документ. Не должно быть "присосок", которые "присосались" ко всем структурам и зарабатывают деньги», - сказал глава Совмина АРК.