Могилев пообещал выгонять «присосков»
Он заявил, что в Крыму нужно бороться с фактами, когда люди годами обращаются в различные инстанции и не могут получить бумаги для оформления земли
|Анатолий Могилев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ сегодня на заседании коллегии Республиканского комитета по земельным ресурсам.
«Земельная сфера после проблем ЖКХ волнует людей больше всего. Чиновники должны понимать: земля - не их собственность, а собственность государства и людей, поэтому, будьте добры, эту собственность им отдавайте», - сказал крымский премьер.
А.МОГИЛЕВ заявил, что в Крыму нужно бороться с фактами, когда люди годами обращаются в различные инстанции и не могут получить бумаги для оформления земли.
«Тот, кто не будет этого понимать, работать не будет... Задача одна - обеспечить желание людей получить тот или иной земельный документ. Не должно быть "присосок", которые "присосались" ко всем структурам и зарабатывают деньги», - сказал глава Совмина АРК.