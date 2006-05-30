К Витренко и Симоненко присоединился Медведчук

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) требует немедленного вывода всех военных судов НАТО из территориальных вод Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении СДПУ(о).

По словам авторов заявления, «сегодня, в отсутствие каких-либо юридических оснований, нынешняя власть за спиной украинского народа договаривается о предоставлении НАТОвским генералам в лице «заокеанских друзей» украинских полигонов, авиационных и морских военных баз».

Как заявляют в СДПУ(о), «превращение Украины в «непотопляемый авианосец» и форпост НАТО на Востоке означает не только потерю суверенитета страны в военной сфере, но и фактически полный контроль со стороны НАТО над внешней политикой Украины. Сегодня наша страна стоит на пороге добровольной военной оккупации». Социал-демократическая партия Украины (объединенная) расценивает это, как преступление против народа Украины, за которое власть должна понести полную ответственность

В связи с этим объединенные социал-демократы требуют назначение даты проведения Всеукраинского референдума, «на котором украинский народ сам решит быть Украине в НАТО или остаться нейтральным государством».

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Феодосии представители партии и общественность заблокировали разгрузку в торговом порту американского грузового судна, которая, по их мнению, являлась прикрытием для возможной высадки американских военных на ракетный полигон в 25 километрах от Феодосии для дальнейшего их участия в учениях НАТО.

В то же время в Министерстве обороны Украины объяснили, что судно «Эдвантедж» - это передовой отряд, который готовит плановые учения «Сибриз-2006». По их словам, это мероприятие было спланировано еще в прошлом году, то есть о нем должны знать местные власти и руководство порта.

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО назвал “политиканством” ситуацию, сложившуюся вокруг американского военного судна в Феодосии.

«Любые попытки сейчас дать политическую окраску этим процессам - это политиканство, а не политика», - сказал А.ГРИЦЕНКО. По его словам, с американского военного корабля были разгружены строительные блоки для строительства объектов на украинской территории.