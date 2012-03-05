Тюремщик сетует на Тимошенко - она отказалась идти в дежурную часть

Члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которые сегодня прибыли в Качановскую исправительную колонию, не смогли встретиться с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, поскольку не согласовали свой визит с Министерством иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Качановской колонии Иван ПЕРВУШКИН сказал на брифинге после посещения исправительного заведения членами Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

«Сегодня, на самом деле, прибыли представители шведского парламента для проведения встречи с Юлией Владимировной ТИМОШЕНКО. Им было разъяснено, что все эти действия, в соответствии с приказом Президента Украины от 1996 года, проводятся только по согласованию с Министерством иностранных дел. Такого согласования у них не было», - сказал И.ПЕРВУШКИН.

Он также отметил, что телефонный разговор между Ю.ТИМОШЕНКО и членами ПА ОБСЕ не состоялся из-за того, что экс-премьер настаивает на установлении таксофона для переговоров непосредственно в камере, где она содержится.

«В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом и правилами внутреннего порядка, телефонные разговоры осуществляются в дежурной части, где у нас установлены таксофоны. Юлии Владимировне предлагалось неоднократно проследовать в дежурную часть. Она настаивает, чтобы этот таксофон был установлен непосредственно в помещении. Но вы понимаете, что телефонные разговоры проводятся только в дежурной части. Юлии Владимировне неоднократно предлагалось проследовать в дежурную часть, мы ей можем оказать соответствующую помощь в этом, но она настаивает на проведении разговоров непосредственно в помещении, где она содержится», - заметил И.ПЕРВУШКИН.

При этом он отметил, что народным депутатам Украины, которые сегодня также прибыли в Качановскую колонию, предлагалось пройти на территорию исправительного заведения и ознакомиться с условиями содержания заключенных, однако они требовали встречи с Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, для встречи с Ю.ТИМОШЕНКО в Качановскую колонию сегодня прибыли вице-президент ПА ОБСЕ Вальбурга ДУГЛАС и член ПА ОБСЕ от Швеции Аса ЛИНДЕСТАМ, народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО, Елена БОНДАРЕНКО, Елена КОНДРАТЮК и депутат Верховной Рады Крыма Александра КУЖЕЛЬ.

Ранее Государственная пенитенциарная служба Украины не дала разрешение членам ПА ОБСЕ на встречу с Ю.ТИМОШЕНКО, мотивируя такое решение отсутствием надлежащих оснований.