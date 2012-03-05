Всего сто тысяч украинцев получают зарплату, близкую к европейской

100 тысяч украинцев получают легальную зарплату, превышающую 17 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (18,241 тыс. грн), заявил в интервью информагентству Укринформ директор Департамента поступления доходов Пенсионного фонда Украины Василий Литвиненко.

"Сейчас в Украине официальные заработки свыше 18,241 тыс. грн получают почти 100 тыс. человек", - констатировал директор департамента ПФ.

В то же время, по его данным, на конец прошлого года 700 тыс. человек получали зарплату в пределах минимальной, а 1,3 млн - и того меньше.

По его убеждению, это достаточно тревожные цифры ввиду того, что в социальном страховании введен страховой принцип. "Выплаты из всех фондов зависят от размера заработной платы, периода уплаты взносов и продолжительности страхового стажа, который вычисляется в месяцах. Чем больше зарплата и период уплаты взносов, тем больше суммы выплат гарантированы человеку из системы соцстрахования, в частности, из солидарного уровня пенсионного обеспечения", - объяснил представитель ПФ.

Ранее сообщалось, что в январе 2012 года средняя заработная плата понизилась по сравнению с декабрем 2011 года на 10,8%, или на 332 грн до 2 722 грн в месяц.

Корреспондент