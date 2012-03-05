Всего сто тысяч украинцев получают зарплату, близкую к европейской
100 тысяч украинцев получают легальную зарплату, превышающую 17 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (18,241 тыс. грн)
100 тысяч украинцев получают легальную зарплату, превышающую 17 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (18,241 тыс. грн), заявил в интервью информагентству Укринформ директор Департамента поступления доходов Пенсионного фонда Украины Василий Литвиненко.
"Сейчас в Украине официальные заработки свыше 18,241 тыс. грн получают почти 100 тыс. человек", - констатировал директор департамента ПФ.
В то же время, по его данным, на конец прошлого года 700 тыс. человек получали зарплату в пределах минимальной, а 1,3 млн - и того меньше.
По его убеждению, это достаточно тревожные цифры ввиду того, что в социальном страховании введен страховой принцип. "Выплаты из всех фондов зависят от размера заработной платы, периода уплаты взносов и продолжительности страхового стажа, который вычисляется в месяцах. Чем больше зарплата и период уплаты взносов, тем больше суммы выплат гарантированы человеку из системы соцстрахования, в частности, из солидарного уровня пенсионного обеспечения", - объяснил представитель ПФ.
Ранее сообщалось, что в январе 2012 года средняя заработная плата понизилась по сравнению с декабрем 2011 года на 10,8%, или на 332 грн до 2 722 грн в месяц.