В Москве Путин набрал 48%, Прохоров - около 20%
09:22, 05 марта 2012Политика
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В Санкт-Петербурге Михаил Прохоров тоже занимает второе место по результатам президентских выборов – у него 15,5 процентов
|Владимир Путин
Кандидат в президенты России Владимир ПУТИН на выборах в Москве не преодолел 50%-ную планку.
Как передает Эхо Москвы, об этом сообщил глава ЦИК России Владимир ЧУРОВ, подводя предварительные результаты голосования.
В Москве за Владимира Путина отдали голоса немногим более 48 процентов избирателей. Зато у Михаила Прохорова около 20 процентов голосов. Совсем немного от бизнесмена отстаёт лидер КПРФ Геннадий Зюганов – у него около 19 процентов.
В Санкт-Петербурге Михаил Прохоров тоже занимает второе место по результатам президентских выборов – у него 15,5 процентов. Владимир Путин в своём родном городе набрал около 59 процентов голосов избирателей.
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