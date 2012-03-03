В России сегодня - «день тишины»

«День тишины», когда запрещена любая агитация и политическая реклама, наступил в России в преддверии выборов президента РФ, которые пройдут 4 марта.

Как передает РИА «Новости»,только развешенные ранее агитационные материалы могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от избирательных участков.

Запрет на агитацию за день до выборов дается для того, чтобы избиратели могли в спокойной обстановке окончательно определиться со своим выбором.

За пост главы государства, который впервые избирается на шесть лет, борются премьер-министр Владимир ПУТИН, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, глава ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, кандидат от "Справедливой России" Сергей МИРОНОВ и самовыдвиженец Михаил ПРОХОРОВ.

Избирательная кампания по выборам президента России стартовала 26 ноября 2011 года. Наиболее интересный этап кампании - период предвыборной агитации, в течение которого кандидаты, их представители участвовали в дебатах, агитировали проголосовать за них в роликах на телеканалах и радиостанциях, встречались с избирателями, проводили митинги, начался 4 февраля 2012 года.

Почти месяц на федеральных телеканалах длился марафон предвыборных словесных поединков между кандидатами и их представителями. Для этого каналы предоставили им бесплатный эфир в прайм-тайм. Также кандидатам предоставлялся бесплатный эфир на радиостанциях "Радио России", "Маяк", "Вести FM" и "Голос России" и печатные площади в 12 газетах и одном журнале. Если на дебатах, по мнению экспертов, далеко не все претенденты на главный государственный пост страны выступили ярко, то на митингах в свою поддержку они смотрелись более убедительно.

Окончательные итоги голосования ЦИК должен определить не позднее 14 марта, а до 17 марта они должны быть официально опубликованы. Избранный на нынешних выборах президент вступит в должность 7 мая.