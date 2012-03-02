Попов нагрянул в детскую поликлинику

Сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов лично проверил работу одного из популярных медицинских заведений Днепровского района. Как сообщает пресс-служба КГГА, без предупреждения и предварительных договоренностей глава КГГА посетил детскую поликлинику № 1. Именно по этой организации по телефону Call-центра и лично Александру Попову поступило немало жалоб от киевлян относительно несоблюдения температурного режима. Из-за трещин в фасаде, и аварийного состояния помещения, построенного еще в 80-х годах прошлого века, температура воздуха в поликлинике изредка поднималась выше 12 градусов зимой.

«О каких глобальных изменениях или мировом уровне можно говорить, если у нас больные дети вынуждены ждать приема в помещении, где температура 12 градусов. Не говоря уже о том, что врачи все это время вынуждены работать в таких условиях. Решая проблемы отрасли, мы должны исходить не из теоретических красот, а из реального положения вещей. Здание поликлиники в аварийном состоянии. А значит ее нужно срочно ремонтировать», - отметил Александр Попов.

Городской глава раскритиковал бюрократический подход к решению насущных проблем и пообещал, что вопрос будет решен.

Во время проверки поликлиники Александр Попов пообщался с мамами маленьких пациентов и врачами учреждения. Глава КГГА пообещал посодействовать им в решении кадровой проблемы поликлиники, ведь сейчас здесь не хватает как минимум 30% врачей и в целом поддерживать педиатрию.

«Отечественные педиатры имеют высокий профессиональный уровень, и мы должны содействовать развитию этой отрасли, ведь прежде всего здоровье, и правильное наших детей», - отметил Александр Попов