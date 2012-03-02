Казаки Украины и России подпишут Декларацию о сотрудничестве

В понедельник, 5 марта, в Киеве в 11:00 состоится подписание Декларации о сотрудничестве между Казачьим народом Российской Федерации и Казачьим народом Украины.

Цель подписания декларации – создание и провозглашение статуса «Единого казачьего народа» и возрождение национальной казачьей идеи.

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Ответственность за развитие страны ложится на плечи тех, кто должен защищать интересы людей от внешних и внутренних врагов, хранить целостность государства и обеспечивать его развитие. То есть – на казаков. Именно казаки, как никто другой, понимают принципы существования государства как единого организма. Исторически так сложилось, что именно на казаков в тяжёлые для общества времена возлагается исключительная роль в сохранении мира и государственности в стране.

Следовательно, Единый казачий народ создается на основе духовной и культурной общности и заключается в сочетании общих этнических, общественных интересов и традиций. Подписание соглашения между представителями России и Украины должно стать крепким фундаментом для сотрудничества.

Делегация атаманов от Казачьего народа России – председатель Национального совета казаков России Михаил БОЛДЫРЕВ и его советник, президент Ростовского-на-Дону отделения Международной академии казачества Павел БЫТКО.

Делегация атаманов от Казачьего народа Украины – председатель Национального совета казаков Украины, президент Международной академии казачества Михаил ЯМНЕНКО и генеральный секретарь Национального совета казаков Украины Александр КОСТЮК.

Мероприятие состоится по адресу: г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 160.

По вопросам аккредитации и за детальной информацией обращаться:

Екатерина ШВАГРО

руководитель пресс-службы Национального совета казаков Украины

Тел.: (044)562-00-03

(097)498-57-63

E-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru