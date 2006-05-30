В Госкомнацмиграции ”душат” слишком болтливых сотрудников

Первый заместитель председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции Виктор ВОРОНИН заявляет, что в комитете оказывается давление на тех должностных лиц, которые заявили о нарушениях в работе этого ведомства и, в частности, его председателя Сергея РУДЫКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, В.ВОРОНИН сообщил, что на начальника управления миграционной службы Украины в Киевской области Александра БОЖКО оказывается “сумасшедшее давление”. Также, по его словам, сотрудницу “упомянутого управления вчера просто закрыли в кабинете одного из руководителей Госкомнацмиграции и требовали написать объяснение, а также отказаться от своих показаний”. В.ВОРОНИН заявил, что “существует большая опасность для всех работников Госкомнацмиграции, которые отказались выполнять преступные приказы” (руководства ведомства - УНИАН).

В.ВОРОНИН подчеркнул, что у него есть документы, которые подтверждают “незаконные действия” С.РУДЫКА, и он намерен передать эти документы правоохранительным органам. По его словам, эти нарушения имеют “массовый системный характер”.

В.ВОРОНИН на пресс-конференции сообщил, что его две докладные записки по данному поводу были проигнорированы руководством комитета.

Вчера было распространено официальное заявление В.ВОРОНИНА, в котором он обвинил председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции С.РУДЫКА и в целом руководство комитета в действиях, “которые составляют угрозу национальной безопасности Украины”.

Автор заявления отмечал, что Госкомнацмиграции нарушает сроки принятия решения в вопросе предоставления статуса беженца – вместо предусмотренного Законом Украины “О беженцах” максимального срока принятия решения в три месяца в действительности сейчас решения выносятся, как минимум, через 6-7 месяцев, при этом происходит служебная фальсификация документов, где «предварительно забивается дата и номер принятия решения, хотя реально оно принимается только через несколько месяцев после проставленной даты».

При этом В.ВОРОНИН объяснял угрозу нацбезопасности тем, что подавляющее количество ищущих убежища - из регионов, которые являются опасными в плане террористической деятельности и наркоторговли: Афганистана, Ирака, Чечни, Таджикистана, Нигерии, Палестины, Сьерра-Леоне и тому подобное.

В.ВОРОНИН просил Генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, председателя Службы безопасности Украины Игоря ДРИЖЧАНОГО, министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО провести проверку фактов фальсификации документов в Госкомнацмиграции.

“Я работаю первым заместителем председателя Госкомнацмиграции уже более 3 лет, 9 месяцев исполнял обязанности председателя, и мне понятно, что подобные действия могут быть объяснены и коррупционными мотивами, а не только небрежностью и непрофессиональностью руководства. Также у меня не вызывает сомнений – нарушение сроков и оформление решений задним числом невозможно без ведома высшего руководства Госкомнацмиграции (решения по делам подписываются только председателем или курирующим заместителем)”, - отметил автор заявления.

Также В.ВОРОНИН напомнил о решении Госкомнацмиграции, который незаконно отказал в предоставлении убежища узбекским гражданам, которые были депортированы 14 февраля 2006 года.

“При этом возникает подозрение относительно личной заинтересованности высоких должностных лиц Госкомнацмиграции. Все незаконные действия Управления миграционной службы в АРК были проведены с молниеносной быстротой (вряд ли возможной без прямого указания руководства Госкомнацмиграции), а ее руководители не только не были наказаны, но их действия активно оправдывались С.РУДЫКОМ. После депортации (граждан Узбекистана) С.РУДЫК публично лгал, утверждая, что узбеки были трудовыми мигрантами, которые не имели никакого отношения к политическим организациям, опровергая таким образом информацию, обнародованную не только правоохранительными органами, но непосредственно и высшим государственным руководством Украины относительно членства депортированных в организации “Исламское движение Узбекистана”. Сейчас, после очередных заявлений международных организаций, требующих наказать должностных лиц, виновных в незаконной депортации узбеков, С.РУДЫК опять начал лгать, но уже диаметрально противоположное. Сейчас он, “забыв”, что говорил раньше, считает узбеков, “сбежавшими от политического режима”, и клеветнически обвиняет в депортации правоохранительные органы, которые были только техническими исполнителями, не указывая, что она стала возможной исключительно благодаря противоправному решению Госкомнацмиграции”, - сообщает в заявлении В.ВОРОНИН.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Украина депортировала 11 граждан Узбекистана на родину. По данным СБУ, Украина вынуждена депортировать на родину 11 узбеков, поскольку те принадлежали к организации, которую ООН признала террористической - "Исламское движение Узбекистана".

13 мая ряд правозащитных организаций заявил, что будут требовать от украинской власти создать независимую комиссию с участием правозащитников для выяснения обстоятельств депортации из Крыма граждан Узбекистана. По убеждению правозащитников, инициаторами этой депортации, которая, по их мнению, больше смахивает на «экстрадицию», были Служба безопасности Украины и Государственный комитет по вопросам миграции Украины.

25 мая председатель Госкомнацмиграции С.РУДЫК заявил, что Украина депортировала граждан Узбекистана с нарушением правовых норм.