Евгения Тимошенко принимает участие в саммите ЕНП
16:44, 01 марта 2012Политика
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"Батьківщину" представляет Немыря
|Евгения Тимошенко
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Е.ТИМОШЕНКО только что прибыла на саммит, чтобы принять участие в пленарном заседании, на котором, среди прочего, планируется обсудить ситуацию с заключением лидеров украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, партию Ю.ТИМОШЕНКО «Батьківщина» на саммите представляет первый заместитель председателя Григорий НЕМЫРЯ.
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