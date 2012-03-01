Евгения Тимошенко принимает участие в саммите ЕНП

Дочь бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения принимает участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Е.ТИМОШЕНКО только что прибыла на саммит, чтобы принять участие в пленарном заседании, на котором, среди прочего, планируется обсудить ситуацию с заключением лидеров украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, партию Ю.ТИМОШЕНКО «Батьківщина» на саммите представляет первый заместитель председателя Григорий НЕМЫРЯ.