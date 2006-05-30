МИД подтверждает гибель украинского моряка

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель украинского моряка - члена экипажа судна «Portland», которое затонуло ночью 26 мая вблизи острова Тенерифе (Канарские острова).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК.

По его словам, четверо украинских моряков спасены и в ближайшее время будет выяснена судьба еще одного.

В.ФИЛИПЧУК отметил, что посольство Украины в Испании ведет постоянную работу по выяснению судьбы украинских граждан.

Как сообщал УНИАН, у берегов испанского острова Тенерифе (Канарские острова) затонуло судно, на борту которого находились граждане Украины. Среди одиннадцати членов экипажа было шесть украинцев. Четырех украинцев удалось спасти, один погиб, поиски еще одного продолжаются.

Как сообщил консул Украины в Испании Анатолий КОВАЛЬ, судно шло с грузом цемента из Тенерифе в Лас-Пальмас. "Из-за смещения груза судно накренилось. Выровнять судно экипажу не удалось, и судно перевернулось. Из-за такого быстрого затопления судна не был выброшен ни радиомаяк, ни подан сигнал беды. То есть, только тогда, когда судно не пришло в порт назначения, его начали искать", - сказал он.

По словам консула, были спасены девять членов экипажа, за исключением двух граждан Украины. В субботу было найдено тело старшего помощника, поиски другого члена экипажа продолжаются. "Но надежды на то, что он остался в живых, очень малы", - сообщил А.КОВАЛЬ.