Перед выборами ТВ будет кормить украинцев погодой, а не политикой?

В начале года выборов в Верховную Раду украинские телеканалы избегают детального освещения политических новостей. Главные темы новостей февраля — катастрофы, ДТП, а также аномальные морозы.

Только каждое пятое сообщение в новостях касается политики, а тема выборов-2012 вообще не обсуждается.

Об этом свидетельствует исследование «Мониторинг украинских новостей», проведенный Академией украинской прессы при участии сотрудников Института социологии НАН Украины.

Согласно исследованию, текст которого есть в распоряжении ZN.UA, две разновидности событий доминируют в новостях февраля: катастрофы/ДТП — 16%, а также морозы и метели — 15%.

Напряженность в отношениях России и Украины по проблемам газа, сыра и двусторонних отношений суммарно охватывает 10% упоминаемых событий.

О выборах-2012 говорилось только в контексте других событий (2%), т.е. ни разу эта тема не была главным событием. Кассетный скандал в ВР не стал резонансным событием недели, информации о нем не больше, чем о летнем европейском первенстве по футболу (2%). На таком же уровне телеканалы информировали о выступлении Виктора Януковича в ВР.

Как и в сентябре прошлого года внимание телеканалов к реформам в Украине минимальное (1%), как и к избранию нового уполномоченного по правам человека (2%).