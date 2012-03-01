"Батькивщина" отправляет представителя на саммит ЕНП

Заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ примет участие в саммите Европейской народной партии, который состоится 1 марта в Брюсселе.

В рамках визита в Бельгию 1–2 марта Г.НЕМЫРЯ проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными лицами ЕС и европейскими политиками, сообщает сайт БЮТ.

В саммите, в частности, будут принимать участие: Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН, премьер-министр Польши Дональд ТУСК, Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ.

ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 75 партий - членов из 40 стран, 17 глав стран - членов ЕС и 6 глав стран, которые не являются членами ЕС, 13 членов Европейской Комиссии; она имеет самую крупную фракцию в Европарламенте.