Как выглядит лидер группы ”Лорди” без маски (фото)

Финнам, победителям Евровидения, и, конечно, самому главному рокеру Лорди придется решать, что для них важнее: их ужасные маски или официальный прием у президента Тарьи Халонен. "Рыжая Тарья" хочет видеть рокеров без масок.

Как сообщает Фederalpost.Ру, после победы на конкурсе Евровидения в Афинах популярный президент хочет пригласить еще более популярного Лорди и трех его коллег на официальный прием по поводу дня независимости Финляндии 6 декабря, пишет газета Tages Anzeiger.

Однако четверо музыкантов должны прибыть в президентский дворец без своих ужасных латексных масок, заявила "рыжая Тарья", получившая такое прозвище за яркий цвет волос.

После победы в Афинах Лорди неоднократно заявлял, что ни он, ни гитарист-зомби, ни клавишник-валькирия, ни барабанщик-мумия нигде и никогда не покажутся без своих латексных костюмов. "Маски – это мы. Кто за ними скрывается, никого интересовать не должно", – сказал 32-летний монстр-рокер, получивший при рождении имя Томи Путаансуус.

Между тем, один из финских еженедельников уже опубликовал фотографии лидера группы без маски, и многие западные издания, в том числе немецкая газета Bild, перепечатали снимок. Публикация вызвала массу негодования среди рядовых финнов. Больше 70 000 человек уже проголосовали в интернете, протестуя против обнародования истинного лица Лорди.