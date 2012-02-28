Евпатория будет сидеть без воды еще 4-5 дней

Председатель Совета Министров АР Крым Анатолий МОГИЛЕВ заверил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, что водоснабжение Евпатории будет полностью возобновлено за 4–5 дней.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом председатель Совета Министров Крыма сказал во время встречи с Президентом, на которой А.МОГИЛЕВ докладывал о ходе ликвидации аварии на магистральном водопроводе в Сакском районе Крыма.

После встречи с Президентом А.МОГИЛЕВ заметил, что после аномальных для Крыма холодов земля под водопроводом размерзаясь, начала сдвигаться, что и привело к нескольким прорывам трубы, проложенной свыше 40 лет назад.

В то же время, отметил А.МОГИЛЕВ, сегодня подача воды в Евпаторию полностью прекратится.

«Другого выхода у нас нет, кроме как остановить подачу воды, полностью обезводить водопровод, освободить его от земли и принять меры для локализации трещин, возникших в трубе», – сказал он.

А.МОГИЛЕВ заверил Президента, что в Евпаторию будут направлены водовозы со всего Крыма, которые будут подвозить воду для нужд людей.

«Мы в ближайшие дни должны принять решение о создании параллельного водопровода на этом участке, поскольку нам придется заменить около 5 километров трубы большого диаметра. К курортному сезону Евпатория должна быть обеспечена водой», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Кроме того, председатель Совета Министров АРК доложил Президенту о ситуации с привлечением инвестиций в АПК региона и предложении инвесторов относительно создания на территории Крыма сельхозпредприятий.

Как сообщал УНИАН, авария на магистральном водогоне Чеботарск-Евпатория произошла 25 февраля. Причина прорывов - сильные морозы в Крыму в первой декаде февраля. Аварийные бригады работают круглосуточно. Без водоснабжения остались свыше 63 тысяч жителей Евпатории.

По информации штаба гражданской защиты Евпатории, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.

Правительство выделило 48,7 млн. грн. на ликвидацию последствий аварии на водопроводе в Евпатории.