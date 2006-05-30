МИД не ”ведется” на российскую провокацию

В Министерстве иностранных дел Украины считают провокацией запрос Государственной думы Российской Федерации к правительству России о возможности присоединения Крыма к РФ согласно с договором 1774 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК.

«Мы не считаем нужным комментировать подобную провокацию», - сказал В.ФИЛИПЧУК.

Как сообщалось, в пятницу, 26 мая, депутаты Госдумы РФ решили запросить в правительстве России информацию по дальнейшей судьбе полуострова Крым.

Палата, в частности, дала протокольное поручение комитетам по международным делам и по делам СНГ и связям с соотечественниками запросить информацию в правительстве РФ о предпринимаемых шагах по возвращению полуострова Крым в состав России в связи с окончанием в 2007 году двустороннего договора с Украиной о ее признании Россией в существующих границах, в связи с чем до 30 ноября текущего года необходимо заявить о непродлении данного договора и возвращении полуострова Крым в состав РФ в соответствии с Кучук-Кайнарджийским договором 1774 года.